Yolu TÜGVA Adana İl Temsilciliği'nden geçen kadroyu kapmış

19 Ekim 2021 Salı, 14:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu ve birçok elemanını devlet kadrolarına yerleştirdiği ortaya çıkınca 'paralel yapılanma' eleştirilerinin yöneltildiği TÜGVA hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) servis ettiği 4 Ocak 2017 tarihli haberde, Gürkan Özkaynak'ın görevi Ahmet Abdullah Sezen'e bıraktığı belirtildi. Devlet ajansı AA'nın servis ettiği haberde, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana İl Temsilcilisi Gürkan Özkaynak, görev süresinin dolması sebebiyle temsilciliği Ahmet Abdullah Sezen'e devretti" ifadeleri yer aldı.

Gürkan Özkaynak'ın daha sonra Cumhuriyet Savcısı olduğu, görevi devrettiği Ahmet Abdullah Sezen'in ise Sağlık Bakanlığı'nda Eğitim Yayın Daire Başkanı yapıldığı ortaya çıktı.

Ortaya dökülen TÜGVA hakkındaki belgelerde birçok elemanın devlet dairelerine yerleştirildiği ortaya çıkınca TÜGVA'dan önce belgeleri yalanlama haberi gelmiş, ardından TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, söz konusu klasörleri doğrulamıştı.