Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı!
Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Fatih Mahallesi Geylani Caddesi'nde ilerleyen kamyonet, dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kamyonetin çarptığı kadının yere düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.
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