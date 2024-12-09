Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı!

Sancaktepe'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 17:28

Fatih Mahallesi Geylani Caddesi'nde ilerleyen kamyonet, dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kamyonetin çarptığı kadının yere düşmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.


İlgili Haberler

Ardahan'da hayvan yüklü kamyonet ile TIR çapıştı: 3 yaralı

Ardahan'da hayvan yüklü kamyonet ile TIR çapıştı: 3 yaralı
Metrelerce sürüklendi... Karşı şeride geçen tır kamyoneti ezdi: 1 ölü, 1 yaralı

Metrelerce sürüklendi... Karşı şeride geçen tır kamyoneti ezdi: 1 ölü, 1 yaralı
Çiftler arasındaki kavgaya aileler dahil oldu: Kamyonetle kalabalığa daldı!

Çiftler arasındaki kavgaya aileler dahil oldu: Kamyonetle kalabalığa daldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler