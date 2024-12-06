Çiftler arasındaki kavgaya aileler dahil oldu: Kamyonetle kalabalığa daldı!

Esenyurt’ta iki aile arasında kavga çıktı. Kavagda aileler sokak ortasında birbirine saldırırken bir şahıs kamyonet ile kalabalığa daldı.

Çiftler arasındaki kavgaya aileler dahil oldu: Kamyonetle kalabalığa daldı!
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 14:18

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, çiftler arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu.

Kocasının eşi ile ilgilenmediği iddiasıyla çıkan kavgada taraflar sokak ortasında birbirine saldırdı.

Dakikalarca süren olaya ise bir şahıs, kamyonet ile dahil oldu.

Adam aracı kalabalığın üstüne sürerken, polisin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Yaşanan o sıra dışı kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Esenyurt #kavga #sokak

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