Yolun karşısına geçmek isteyen kişiye çarpan otomobil kamerada

Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi.
Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, yeşil ışığın yanmasının ardından hareket eden otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi, ayağa kalkarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.
Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
Fatih'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı https://t.co/Fwi9vRjarL https://t.co/RorjrCSP46— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) October 11, 2026