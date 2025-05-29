Yolun ortasında otomobili taradılar! Aynı aileden 3 kişi öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayrancılar İnönü Mahallesi İzmir-Aydın Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen 35 ARZ 403 plakalı otomobilde bulunan Adnan Ö. ve ailesi, kimliğin belirsiz kişilerce pompalı tüfek ve tabancalarla saldırısına uğradı.

Saldırganlar aracı adeta tararken daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kanlar içerisinde kalırken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 ÖLÜ, 3 AĞIR YARALI

Jandarma ekibi bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunanlardan Adnan Ö. (61), Abdullah Altun ve Serda Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan Adnan Ö.'nün karısı Ayşe Ö. ve oğlu Ahmet Ö. ve Miraç A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SİLAH ÇÖP KOVASINDA BULUNDU

Öte yandan olayda kullanılan silahlardan birinin çöp kovasında bulunulduğu öğrenilirken, şüphelileri yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.