Yonca balyaları yolda devrildi, trafik uzun süre kapalı kaldı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:29

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:29

Aksaray’da, TIR'ın dorsesinde yüklü yonca balyaları devrilip, yola savruldu. O anlarda başka aracın kamerasına kaydedildi.

Dün saat 16.30 sıralarında Yenikent Beldesi'nden Kırşehir’e taşınan 68 KF 539 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü balyalar devrilip yola savruldu. Durumu fark eden sürücü de hemen aracını durdurdu. Balyaların devrilme anı ise başka bir aracın kamerasına kaydedildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yolun bir kısmı yonca balyaları kaldırılana kadar ulaşıma kapalı kaldı.