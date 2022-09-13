Yonca tarlasında 25 metrelik 'obruk' oluştu
Konya'da son yıllarda yeraltı sularının azalması nedeniyle yüzlercesi oluşan obruklara bir tane daha eklendi. İbrahim Karacan, önceki sabah sabah yonca tarlasına gittiğinde 10 metre çapında obrukla karşılaştı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında, 25 metre derinliğinde obruk oluştu. İlçeye 25 kilometre mesafedeki Bece mevkisindeki yonca tarlasında oluşan obruğu fark edenler, tarla sahibi İbrahim Karacan'a haber verdi.
TARLANIN İÇİNDE İLK KEZ...
Köyde kahvaltı yaparken komşusundan gelen telefon üzerine tarlasında obruk oluştuğunu öğrenen İbrahim Karacan, durumu yetkililere bildirdi.
Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karapınar'da çok sayıda obruk oluşmasına rağmen tarlasının bulunduğu bölgede ilk defa obrukla karşılaştıklarını söyledi.
"CAN KAYBI OLMAMASINA ŞÜKREDİYORUZ"
Çapı yaklaşık 10 metre, derinliğiyse 25 metreyi bulan obruğun oluşumu sırasında tarlada olmadıklarını dile getiren Karacan, şöyle konuştu:
"Birkaç gün önce gece sulama yaptık. Ondan önce de tarlada çalıştık. Tarlada çalışanlar olduğu sırada obruk olsa daha kötü olabilirdi. Obruk oluştuğu sırada tarlada insan olmaması büyük şans. Bugüne kadar can kaybı olmamasına şükrediyoruz, biz çalışırken de oluşabilirdi. Çiftçiler gece saatlerinde tarlalarda çalışmasınlar. Ne olur ne olmaz, tedbirli olunması gerekir. Şimdi yonca hasadı için biraz bekleyeceğiz. Çünkü şu zamanda tehlikeli olabilir."
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