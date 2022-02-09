Yöneticilerinin fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı: Hapsi isteniyor
Şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddia edilen şüpheli kadın hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul'da sağlık sektöründe çalışan H.G.'in işten çıkarılmasının ardından şirket yöneticilerinin fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini eskort sitelerinde paylaştığı iddiasına ilişkin geçen günlerde suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanarak şüpheli H.G hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Havva Gülşen'in müşteki B.K.'nin cep telefon numarasını, şahsi ve ikametinin fotoğraflarını 5 Ekim 2021 tarihinde 'eskort' yazarak paylaştığı anlatıldı. Tanımadığı insanların müşteki B.K.'yi telefonla arayarak rahatsız etmesi üzerine B.K.'nin şikayetçi olduğu ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
B.K.'nin şikayet dilekçesinde şüpheli H.G'nin kendisine "Instagram hesabın niye gizli, kimse görmesin diye mi ama benim için sorun yok. Her şekilde görebilirim ben, ben sizi daha iyi araştırıyorum" şeklinde mesajlar attığı da iddianamede vurgulandı. İddianamede müşteki B.K.'nin kişisel verilerini, telefon ve adres bilgilerini kullanarak sahte sosyal medya hesabı açan kişinin şüpheli Havva Gülşen olduğu değerlendirmesi yapıldı.
4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli H.G'nin "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Tutuksuz şüpheli Gülşen, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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