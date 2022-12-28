Yönetmeliği protesto etmek isteyen doktorlara polis engeli

28 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve doktorların özel hastanelerde çalışma koşullarını kısıtlayan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Mega Bağcılar Hastanesi’nin önünde dün protesto edilmek istendi.

Doktorarın beyaz önlüklerini hastane önüne bırakacağı eyleme polis izin vermedi, hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan hastaneye gelmek isteyen İTO Başkanı Nergis Erdoğan’ın da aralarında olduğu bir grup doktorun aracı, Mahmutbey metro durağında polislerce durduruldu.

Hastane önünde engellenen doktorlar, İstanbul Tabip Odası Genel Merkezi’nde basın açıklama yaptı. İTO Özel Hekim Komisyonu Başkanı Hasan Oğan okuduğu açıklamada “7 Ocak 2023’ten itibaren hastalar, yıllarca sağlığını emanet ettiği doktorları bırakmak zorunda kalacak. Doktorlar yıllardır devam ettikleri tedavileri yarıda kesmek zorunda kalacaklar” dedi. Bu uygulamayla hastaların özel hastanelerde tedavi görmek zorunda kalacaklarını ifade eden Oğan, “Bu durum hastanın en temel hakkı olan doktor seçme hakkına saldırıdır. Serbest meslek hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Tekelci sermayenin iktidarıyla kurduğu ilişki içinde olmayacağız” ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMA ÜSTÜ KAPALI"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak doktorların yıllık olarak tek bir hastaneyle sözleşme imzalamasını öngören yönetmelikle ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hakkında da konuşan Oğan, yapılan açıklamanın üstü kapalı olduğunu belirtti. Oğan, “Biz bu yönetmeliğin geri çekilmesini istiyoruz” diye konuştu.