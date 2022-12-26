Hekimler 'Özel Hastaneler Yönetmeliği'ni protesto edecek! İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan değerlendirdi...

26 Aralık 2022 Pazartesi, 15:54

İstanbul Tabip Odası ve birçok uzmanlık derneğinden hekimler, Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve hekimlerin özel hastanelerde çalışma koşullarında kısıtlama öngören Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i "Mesleki bağımsızlığımızı ve serbest meslek hakkımızı savunuyoruz!" sloganıyla protesto edecek.

Hekimler yönetmelik değişikliğin tüm hekimlerin serbest meslek hakkına önemli kısıtlamalar getireceğini söylüyor. 7 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan yönetmelik değişikliği ile hekimlerin yalnızca zincir hastane patronları ve şehir hastaneleri sahibi müteahhitlerin hegemonyası altında çalışmaya mecbur bırakılacağını söyleyen sağlık emekçileri 27 Aralık 2022 Salı günü saat 12.30’da Medipol Mega Bağcılar Hastanesi önünde beyaz önlüklerini bırakarak eylem yapacak. Düzenlemeyi Cumhuriyet TV'ye değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, "Bu yönetmelik hekim bağımsızlığına ciddi bir kısıtlama getiriyor" dedi. Düzenlemenin hekim özerkliğini yönelik tehdit olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

Eskiden muayenehane hekimleri herhangi bir özel hastaneye gidip yatış yapabiliyor ve ameliyatlarını yapabiliyorlardı. Bu yönetmelikle yıllık sözleşme koşulu getirdi. Bir de kadro kısıtlaması getirildi. Hastanede bulunan hekim sayısının yüzde 15'inden fazlası ile anlaşma yapamayacaklar. Aynı branşta birden fazla hekim olması durumunda onların üçte birinden fazlası ile anlaşma yapamayacak gibi üst üste kısıtlamalar getiriliyor. Ben 45 yılık hekimim ama hekimlerin bu kadar ağır koşullar yaşadığını görmedim. Bir yanda kamu hastanelerinde çok yoğun baskılarla çalışıyor arkadaşlarımız. Öte yandan özel hastanelerde de durum çok parlak değil. Hekimlerin bağımsız olduğu tek bir alan var o da muayenehaneler. Bu iki koşula hapsolmak istemeyen insanlar muayenehane açarak mesleklerini ifa edebiliyorlar. Bu seçenek ellerinden alınmaya çalışılıyor. Bu düzenleme alttan alta muayenehaneleri kapatmaya zorlamaktır. Hekim özerkliği ve bağımsızlığı açısından tehdit olduğu için buna karşıyız.

Yönetmelikten sonra bazı hastanelerin cerrahlardan “haraç” gibi imza, kadro parası, yatırım maliyeti gibi açıktan para istemeye başladığı iddialarını da doğrulayan Erdoğan "Böyle bir piyasa oluştu ve hekimleri son derece inciten bir uygulama oldu" ifadelerini kullandı.

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ'NDEKİ DEĞİŞİKLİK NE GETİRECEK?

6 Ekim’de yayımlanan iki yönetmelikte yapılan değişikliklere göre özel hastane veya tıp merkezinin boş uzman hekim kadrosu olmaması halinde, ruhsatında veya faaliyet izin belgesinde kayıtlı uzman hekim branşlarındaki toplam kadro sayısının yüzde 15’ine kadar uzman hekimle sözleşme imzalayabilecek. Aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalanmak istenmesi durumunda ilgili branşın toplam kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme yapılamayacak. Ayrıca bir takım kurallar daha getirilmek isteniyor. Bu kurallara aykırı hareket eden muayenehane hekimleri, özel hastane ve tıp merkezleri için de para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları getirildi.

Söz konusu değişiklik herhangi bir kamu, özel ya da üniversite hastanesinin kadrosu yerine muayenehanesinde serbest çalışan, büyük çoğunluğu cerrah yaklaşık yedi bin (dört bini İstanbul’da) hekimi doğrudan ilgilendiriyor. Yukarıdaki kotaların uygulanması halinde bunların sadece 500’ü ameliyatları ve yatırarak hasta takipleri için hastanelerle sözleşme yapabilecek. Diğerlerinin hastanelerdeki doğumlara girmeleri, ameliyatlarını yaptırmaları, hastalarını yatırarak takip etmeleri ve sair tüm işlemleri engelleniyor. Ayrıca serbest çalışan hekimlerden, hastalarının tüm sağlık verilerini kimlikleri açık şekilde e-nabız sistemine yüklemeleri isteniyor.