Yönetmelik 1.5 yıl sonra gelebildi
Cemevlerinin elektrik giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik yasa 26 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Torba yasa içerisinde yer alan düzenleme ile Elektrik Piyasası Yasası’na madde eklendi. Ancak yönetmeliği yaklaşık 1.5 yıl sonra yayımlanabildi.
‘HER YIL KONTROL’
Yönetmelik ile cemevlerinin aydınlatma giderlerinin bakanlık bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, önce cemevi, kültür ve turizm il müdürlüğüne yazılı talepte bulunacak. Cemevleri, aydınlatma faturalarını son ödeme tarihinden en az yedi gün öncesinde her ay düzenli olarak kültür ve turizm il müdürlüğüne teslim edecek. İl müdürlüğü faturaların son ödeme tarihlerini dikkate alarak, fatura tutarı karşılığı ödeneğin gönderilmesini Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na iletecek. Ardından ödeme işlemi gerçekleştirilecek. Aydınlatma gideri ödenen cemevleri il müdürlüğü tarafından her yıl kontrol edilecek.
Cemevi dışında kaldığı tespit edilen ticari amaçla kullanılan bölümlerin aydınlatma giderleri bakanlık bütçesinden ödenmeyecek.
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