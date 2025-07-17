Yönetmelik bu gece yayımlanacak: Memurlar yarı zamanlı çalışabilecek

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlarda doğum iznine ilişkin düzenlemede değişiklik yapılacağını duyurarak, "Aile Yılı kapsamında, kadın ve erkek memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak. Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.”

Erdoğan aynı zamanda, kamuya 20 bin personel alınacağını aktardı. Erdoğan “Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.