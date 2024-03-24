Yönetmelik kalktı yönerge getirildi

Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2024 - 04:00

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Şûrası, 6 Mart 2024’te yürürlüğe giren ve “Mart 2024 MEB Tebliğler Dergisi”nde yayımlanan “Millî Eğitim Şûrası Yönergesi” ile yürütülecek.

Bakanlık, Temmuz 2014’te şûranın yönetmeliğini “Milli Eğitim Temel Yasası” ve 2011 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye dayanarak hazırlamıştı. Yönetmelikle şûra, “bakanlığın bilimsel danışma kurulu” olarak nitelendirildi. Ayrıca kaldırılan yönetmeliktle şûranın tabii üyelerini TBMM millî eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu başkanı ve üyeleri oluşturuyordu. Yeni yönerge ile komisyon üyeleri de tabii üyelikten, davetli üyeliğe düşürüldü.