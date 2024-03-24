Yönetmelik kalktı yönerge getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Milli Eğitim Şûrası’nın 8 Temmuz 2014’te yürürlüğe sokulan yönetmeliğini kaldırdı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00
Yönetmelik kalktı yönerge getirildi
Abone Ol google-news

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Şûrası, 6 Mart 2024’te yürürlüğe giren ve “Mart 2024 MEB Tebliğler Dergisi”nde yayımlanan “Millî Eğitim Şûrası Yönergesi” ile yürütülecek. 

Bakanlık, Temmuz 2014’te şûranın yönetmeliğini “Milli Eğitim Temel Yasası” ve 2011 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye dayanarak hazırlamıştı. Yönetmelikle şûra, “bakanlığın bilimsel danışma kurulu” olarak nitelendirildi. Ayrıca kaldırılan yönetmeliktle şûranın tabii üyelerini TBMM millî eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu başkanı ve üyeleri oluşturuyordu. Yeni yönerge ile komisyon üyeleri de tabii üyelikten, davetli üyeliğe düşürüldü.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'

Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'
İstanbul’da 50 Euro’ya yer yatağı: 1 odayı 5 kişiye kiraladı

İstanbul’da 50 Euro’ya yer yatağı: 1 odayı 5 kişiye kiraladı
Moskova saldırısındaki saldırgan sorgulandı: Türkiye'den mi geldi?

Moskova saldırısındaki saldırgan sorgulandı: Türkiye'den mi geldi?
Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!

Zeynep Bastık ‘İzmir’de 40 milyon TL yatırım yaptı’ iddialarına yanıt verdi!
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!
Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…

Adana’da bir kadın sokak ortasında çıplak dolaştı! Battaniyeyle müdahale ettiler…
Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!
Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı

Survivor All Star’da ortalık karıştı! Nagihan, Secan’ın Nefise’ye yaptığı teklifi açıkladı