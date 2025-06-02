Esaretten Cesarete Film Festivali'nin, 30 Mayıs’ta düzenlenen törenle ödüller sahiplerini buldu. 'En İyi Kurmaca Film Ödülü' kategorisinde ödül kazanan yönetmen Ecre Begüm Bayrak, sahnede yaptığı konuşmada 19 Mart'tan beri tutuklu olan öğrencileri ve yakın zamanda şarkılarına erişim engeli getirilen Grup Yorum’u andı. Bayrak'ın konuşması, ödül töreninde sunuculuk yapan TRT spikeri Oya Eren tarafından “Siyasi mesaj vermeyelim” sözleriyle kesildi. Peki, Yönetmen Ecre Begüm Bayrak kimdir? Ecre Begüm Bayrak kaç yaşında, nereli? Ecre Begüm Bayrak filmleri...

ECRE BEGÜM BAYRAK KİMDİR?

Ecre Begüm Bayrak 2001 yılında Kocaeli İzmit'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü'nü kazandı ve 2023 yılında onur derecesi ile mezun oldu. Öğrenciliği boyunca reji asistanlığı yaptı. 2021 yılında Fikret Reyhan'ın yönetmenliğini yaptığı Cam Perde filminde Ebru karakterine hayat verdi. 2024 yılında Marmara Üniversitesi Sinema Anabilim Dalı programı yüksek lisans eğitimine başladı. Çocukluğu boyunca üniversiteye kadar tiyatro, resim, şan ve yaratıcı yazarlık eğitimi almıştır. Yazar, yönetir, fotoğraf çeker ve oynar. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren “Kurtlar” filmi ilk kısa filmidir.