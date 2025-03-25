Yönetmen İlker Canikligil hakkında soruşturma!

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:01

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:07

Flu TV adlı YouTube kanalında yayın yapan yönetmen İlker Canikligil’in bir taksi yolculuğuna dair anısını anlatırken kullandığı ifadeler ve ardından AKP seçmenlerini hedef aldığı iddia edilen sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Canikligil’in konuşmalarına dikkat çekerek, onun belirli bir kesimi "alt sınıf" olarak nitelendirdiğini ve Star Wars filmindeki ‘Order 66’ sahnesine atıfta bulunduğunu belirtti. Değirmenci, bu ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlker Canikligil’in açıklamalarıyla ilgili olarak resmen soruşturma başlattığını duyurdu.



Canikligil, soruşturma başlatılmasına sebep olan yayında şunu demişti:



"Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66."



EXECUTE ORDER 66 NEDİR?

"Execute Order 66," Star Wars evreninde, Galaktik İmparatorluk'un iktidarını pekiştirmek için Jedi Tarikatı'na karşı verilen emir olarak bilinir. Bu emir, Star Wars: Bölüm III – Sith'in intikamı filminde önemli bir rol oynar.

Emir, Klon Ordusu'na, Jedi Şövalyeleri’ni öldürmelerini ve onları ihanete uğratmalarını söyleyen bir komuttur. Bu emir, İmparator Palpatine tarafından gizlice, tüm klon askerlerine yönelik olarak verilmiştir. Sonuç olarak, Klonlar, Jedi'ları hedef alarak büyük bir soykırım yaparlar, bu da Jedi Tarikatı’nın neredeyse tamamen yok olmasına yol açar.

"Order 66," Star Wars evreninde, iktidarın bir şekilde kötüye kullanılması ve bir halkın (Jedi'ların) yok edilmesi simgesi haline gelmiştir. Bu olay, Star Wars serisinin karanlık ve dramatik yönlerinden biridir.