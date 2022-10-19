Oğuzhan Uğur geri adım atmıştı: Hakan Şükür'ü bu kez İlker Canikligil davet etti
İlker Canikligil, FETÖ' soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür’ü, YouTube kanalına davet etti. Canikligil, "FluTV'nin kapısı herkese açıktır" dedi.
Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un, geçen günlerde Hakan Şükür'ü davet eden sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.
PAYLAŞIMI KALDIRMIŞTI
Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmıştı. Ardından Hakan Şükür'den, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur'u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bir şeyler anlamasını tabii ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamının da linkte olduğunu hatırlatayım” açıklaması gelmişti.
"HATAMI KABUL EDERİM"
Oğuzhan Uğur ise sosyal medya hesabından, "Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim. Tabii bunu da parça parça atacakları için 'korkak' diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım. Bu arada halen beni FETÖ'cülükle suçlayan eski FETÖ aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. =) Onda sıkıntı yok. FETÖ'cüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım" diye yazmıştı.
BU KEZ CANİKLİGİL DAVET ETTİ
Son olarak ise İlker Canikligil, FETÖ' soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür’ü, YouTube kanalı FluTV'ye davet etti.
Canikligil sosyal medya hesabından Hakan Şükür'ü etiketleyerek, "FluTV'nin kapısı herkese açıktır" diye yazdı.
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