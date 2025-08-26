Yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! MUBI filmlerini kaldırdı, Akbank Sanat festivali iptal etti

Oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer'in ardından yönetmen Selim Evci hakkında da taciz iddiası gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tasarımcı Yaprak Civan, 2018 yılında yönetmen Selim Evci'nin kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Civan, "Şok oldum, tepki veremedim. O dönemde sevgilime dahi bu olayı anlatamadım, sadece iki yakın arkadaşımla paylaştım" dedi.

MUBI FİLMLERİNİ KALDIRDI

Civan'ın iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI, yönetmen Selim Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

MUBI'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."

AKBANK SANAT'TAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Akbank Sanat da Instagram hesabından açıklama yayımlayarak, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığı şirketin yöneticisi Selim Evci ilişkilerini sonlandırıldığını ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verildiğini duyurdu.

Akbank Sanat, şu açıklamayı yaptı:

"Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.

Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."