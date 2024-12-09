Yönetmen Şerif Gören'e veda: Atlas Sineması'nda tören düzenlendi

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:29

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:29

22 Kasım’da evinin merdivenlerinden düşüp başını çarpan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Şerif Gören, Pazar günü hayatını kaybetti.







80 yaşında vefat eden yönetmen için düzenlenen tören, Beyoğlu Atlas Sineması’nda gerçekleşti. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, oyuncu Halil Ergün yaptığı konuşmada, "Onu kaybettik. Işıklar içinde uyusun. Çok etkilendim. Uğurlar olsun, ne diyeyim, hep beraber uğurlayalım" ifadelerini kullandı.





Törenin ardından Şerif Gören'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanacağı Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'ne götürüldü.

ŞERİF GÖREN KİMDİR?

14 Ekim 1944, İskeçe, Ksanthi doğumlu. Çocukluğunun ilk yılları İskeçe’de geçti. 1956 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar adına verilen bir bursu kazanarak Türkiye’ye geldi. Bir süre İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Daha sonra bir tanıdık vasıtasıyla Hürrem Erman’ın sahibi olduğu Erman Film stüdyosunda iş buldu ve sinemayla ilişkisi 1962 yılında böylece bir tesadüfle başlamış oldu. Sinema hayatına kurgucu olarak başladı ve 1962-1968 yılları arasında kurgucu olarak çalıştı. Yılmaz Güney ile asistan olarak çalıştı. 1974'te Yılmaz Güney'in yarım bıraktığı "Endişe" filmini tamamlayarak yönetmenliğe başladı. İlk filminin uyandırdığı ilgi ile "Köprü" ve "Deprem" filmlerine imzasını attı. Daha sonra melodramlara döndü. 1975 yılında ‘Endişe’ ile En İyi Yönetmen ve 1999 yılında ise Yaşam boyu Onur ödüllerini aldığı Antalya'da 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nın Jüri Başkanlığı görevini üstlendi. Türk sinemasında kendine özgü anlatımıyla, çizgi üstü yönetmenlerden biri oldu. 2000'li yıllarda televizyonlar için dizi film yönetmeye başladı. Pek çok filminde Alfred Hitchcock tarzı Küçük roller almıştır. Ancak "Sen Türkülerini Söyle" filminde başrollerden birini de oynamıştır.Amerikalı (film) filminden bu yana beyaz perdeden uzak kalsa da son dönemlerde Serseri Aşıklar, Kırık Ayna ve Ah İstanbul adlı dizleri yönetmiştir.