Sanat dünyası yasa boğuldu... Ünlü isimlerden 'Şerif Gören' paylaşımları

Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:53

Güncelleme: 08.12.2024 - 16:53

22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını çarpan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra entübe edilen Türk sinemasının usta yönetmeni Şerif Gören, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Şerif Gören’in vefat haberi, sinema dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Usta yönetmenin kaybının ardından ünlü isimler, sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı. İşte, sinema dünyasından ve yakın çevresinden gelen duygusal paylaşımlar...



TÜRKAN ŞORAY

"Çok sevdiğim bir meslektaşımı daha kaybetmenin üzüntüsü içersindeyim. Şerif Gören,Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden biriydi. Sinemaya unutulmayacak filmler bıraktı. 'Deprem' ve 'On Kadın' filmlerimin yönetmeniydi. Türk sinemasında adı unutulmayacak. Allah’tan rahmet diliyorum."







FIRAT TANIŞ



"Sinemamızın duayen yönetmenlerinden Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kendisine rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyorum."

ERDAL ÖZYAĞCILAR



"Şerif Gören, sinema adamı, yürek adamı, Türk sinemasının adam gibi adamı... Nurlar içinde yat. İyi ki 40 yıl önce tanımışım seni. Türk sineması seni unutmayacak."









HÜLYA KOÇYİĞİT



"Çok büyük bir değeri daha kaybetmenin, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Şerif Gören’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sinemamıza olan büyük katkısının yanında onunla yaptığım her film benim de sinema kariyerimde çok önemli yere sahip oldu benim için. Kurbağalar, Derman, Firar, Herhangi Bir Kadın… Onunla bu önemli filmleri yapmanın yanı sıra, Şerif’le zamanı paylaşmak, tüm o üstün yeteneğinin yanındaki mütevazı kişiliğine şahit olamak benim için çok çok kıymetli… Canım Şerif Gören, kalbimdesin, kalbimizdesin. Sevgili Şerif’e Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun."



MEHMET ESEN



"Şerif Gören’i kaybetmişiz. Sadece Türk sineması için değil,dünya sineması için de büyük bir kayıptır. Onun çektiği doğa filmleri en iyi şartlar sağlansa yine de çekilemez. Çünkü doğa ile mücadele, oyunculara o şartlarda verilen motivasyon ve duygu devamlılığını ancak çok usta biri yapabilir. Şerif Gören o yüzden büyük bir kayıptır. Ben Katırcılar filminde bütün bunları yaşadım gördüm."

SÜHA UYGUR



"Türk sineması çok büyük bir yönetmenini, bizde Şerif abimizi kaybettik. Gören ailesinin ve Türk sinemasının başı sağ olsun…"







ALİYE UZUNATAĞAN



"Ah çok üzüldüm.. Nurlarda uyu arkadaşım"



SELMA GÜNERİ



"Çok üzüldüm. Çok değerli bir yönetmen, çok değerli, kıymetli bir insan, iyi bir dost, arkadaş, efendi bir insan... Ruhu şad olsun, cennette uyusun inşallah."



DENİZ BARUT



"Saygıyla..."

