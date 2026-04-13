Yöntem yine aynı... Kendilerini polis olarak tanıttılar: 1 milyon 500 bin TL dolandırdılar

13.04.2026 16:25:00
DHA
Çatalca'da kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak 77 yaşındaki S.A.'yı 1 milyon 500 bin lira dolandıran 4 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Karakolda işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gümüşpınar Mahallesi'nde 8 Nisan Çarşamba günü, telefonla S.A.'yı arayan kişi, kendini polis olarak tanıttı.

TOPLAM DEĞERİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA

S.A.'yı ikna ederek tuzağa düşüren şüpheliler, toplam değeri 1 milyon 500 bin lira olan ziynet eşyasını alarak motosiklet ile uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Çatalca Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler tarafından Esenyurt'taki adreslere düzenlenen operasyonda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen ziynet eşyası sahibine teslim edildi.

Karakolda yapılan ilk sorgulamada, ifadesi alınan K.B.'nin ziynet eşyası ve paraları aldığını itiraf ettiği öğrenildi. Karakolda işlemleri tamamlanan M.A.A. serbest bırakılırken, K.B., M.E. ve E.B. adliyeye sevk edildi. 

