Yöntem yine Sazan Sarmalı! 'Motosiklet satışı' ile 10 milyon liralık vurgun...

Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:14

Güncelleme: 20.12.2024 - 12:14

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen bir dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında polis teknik ve fiziki takibe başladı.

ÇETE TESPİT EDİLDİ

Yapılan takip sonucunda polis, Ceyhan ilçesi merkezli Mersin, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş, Zonguldak ve Osmaniye’de faaliyet gösteren 23 kişiden oluşan dolandırıcılık çetesini tespit etti.

Çetenin, "Sazan Sarmalı" yönetimiyle motosiklet satışı yapıyor gibi gösterip 38 kişiden 10 milyon lira aldığı belirlendi. Polis bu tespitler üzerine eş zamanlı olarak iki gün önce Adana merkezli 13 ilde operasyon yaptı.

23 GÖZALTI

Şafak vakti yapılan operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 cep telefonu, 14 sim kart, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.