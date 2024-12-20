Yasadışı bahis sitesi paneli satın almışlar! Adana merkezli operasyon: 32 şüpheli yakalandı
Adana merkezli 4 ilde yurt dışından yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 4’ü kadın 32 kişi yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Daire Başkanlığı koordinesinde yasadışı bahis sitesi paneli satın alan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yurt dışı merkezli bir şirketin, yasadışı bahis sitelerine altyapı hizmeti sağladığı belirlendi. MASAK kripto para cüzdanı adreslerine transfer yaparak bahis oynatmak amaçlı yasadışı bahis paneli satın alan kişileri tespit etti.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Çalışmalar neticesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli, Ankara, Antalya ve Konya’da operasyon yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonda 4’ü kadın 32 kişi yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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