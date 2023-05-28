Yörük kıyafetiyle oy kullandılar

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:33

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:33

Cumhurbaşkanlığı seçimi için tüm Türkiye sandık başına giderken Aydın ve Muğla yurttaşlar geleneksel Yörük kıyafetleriyle oy kullanmaya geldi.

Muğla'da Kaymakam Mustafa Karslıoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleriyle gelen Oktay Durukan'a vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, Durukan ile fotoğraf çektirdi.

Durukan, 1248 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Türkiye'nin 100. yılında seçime gittiğini belirten Durukan, "Ben de tarihi Yörük elbisesiyle oyumu kullandım. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

"DEMOKRASİ BAYRAMI"

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dampınar ve Çamköy mahallelerinde kurulan sandıklarda oy kullanan efe kıyafetli seçmenler, kendilerine ilgi gösteren vatandaşlarla oy kullanma işleminin sonrasında fotoğraf çektirdi.

Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bugün yapılan seçimlerin tarihi önem taşıdığını belirterek bu özel günde de efe kıyafeti giymeyi tercih ettiklerini söyledi.

Seçimleri "demokrasi bayramı" olarak gördüklerini kaydeden Sarı, "Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. Herkes vatandaşlık görevini yapmalıdır. Biz de görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.



