Yorulan köpeğini 5 kilometre sırtında taşıdı
Mersin'de bir kişi, yorulup bitkin düşen av köpeğini 2 bin rakımda 5 kilometre sırtında taşıdı.
Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine 90 kilometre uzakta Torosların eteğinde 2 bin rakımda arkadaşlarıyla avlanmaya giden Ali Tezcan'ın 'Raki' isimli köpeği, yolda bitkin düştü. Köpeğin yerinden kalkamaması üzerine Teczan 'Can dostum' dediği Raki'yi sırtına alarak 5 kilometre taşıdı.
Yaklaşık 2 saat köpeğini sırtında taşıyan Tezcan, araca ulaşmasının ardından hayvanı içeri koyarak dinlenmesi için evindeki kulübesine götürdü. O anları ise Tezcan'ın arkadaşı Veli Coşkun cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bugün çok fazla arazide gezdiklerini ve köpeğin yorgun düştüğünü belirten Ali Tezcan, "Biz can dostlarımızı dağda bırakmıyoruz, 5 kilometre sırtımızda taşıdık" dedi.
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