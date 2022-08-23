Araştırma: Köpekler sahiplerine kavuşunca mutluluktan ağlıyor

23 Ağustos 2022 Salı, 14:00

Japonya'da yapılan bir araştırmaya göre köpekler, sahipleriyle tekrar bir araya geldiklerinde gözyaşı üretiyor. Araştırmacılar, bunun nedeninin köpeklerin sahiplerine bağlanmasını sağlayan oksitosin hormonunun salgılanması olduğuna inanılıyor.

Ekibin yaptığı açıklamada, "İlk defa insan dışı bir hayvanda pozitif hislerin gözyaşına sebep olduğu görülüyor. Oksitosin bunda rol oynuyor" denildi.

Araştırmacılar, köpeklerin gözyaşlarını ölçmek için 18 köpeğin gözünün altına sahipleriyle buluşmadan önce ıslaklığı ölçen bir bant taktı.

Current Biology'de yayımlanan araştırmada köpekleriyle göz teması kurmanın da sahiplerinde oksitosin salgılanmasına neden olduğu belirtildi.