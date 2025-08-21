Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 15:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Yozgat'ın plaka kodu ne? Yozgat'ın plaka numarası kaç? Yozgat ve ilçelerinin plaka harfleri...

Yozgat’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Yozgat ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Yozgat plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

YOZGAT'IN PLAKA KODU NEDİR?

Yozgat’ın plaka kodu 66 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.
Yozgat’ta araç plakaları, 66 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.
Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Yozgat Plaka Kodunun Anlamı

Yozgat’ın plaka kodu olan 66, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
66 sayısı, Yozgat’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Yozgat ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Yozgat’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Akdağmadeni    66 A, 66 AC
Boğazlıyan    66 B, 66 BO
Çayıralan    66 C, 66 CY
Çekerek    66 Ç, 66 CE
Saraykent    66 S, 66 SA
Sarıkaya    66 SK, 66 SY
Sorgun    66 SG, 66 SO
Şefaatli    66 Ş, 66 SE
Yerköy    66 Y, 66 YE
Merkez    66 M, 66 MY

