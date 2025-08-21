Yozgat'ın plaka kodu ne? Yozgat'ın plaka numarası kaç? Yozgat ve ilçelerinin plaka harfleri...



Yozgat plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

YOZGAT'IN PLAKA KODU NEDİR?

Yozgat’ın plaka kodu 66 olup, Türkiye’de şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir.

Yozgat’ta araç plakaları, 66 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır.

Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Yozgat Plaka Kodunun Anlamı

Yozgat’ın plaka kodu olan 66, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

66 sayısı, Yozgat’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Yozgat ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Yozgat’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Akdağmadeni 66 A, 66 AC

Boğazlıyan 66 B, 66 BO

Çayıralan 66 C, 66 CY

Çekerek 66 Ç, 66 CE

Saraykent 66 S, 66 SA

Sarıkaya 66 SK, 66 SY

Sorgun 66 SG, 66 SO

Şefaatli 66 Ş, 66 SE

Yerköy 66 Y, 66 YE

Merkez 66 M, 66 MY