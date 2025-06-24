Yozgat’ta acı olay! İki otomobil çarpıştı: Karı koca hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, Doğu Anadolu bölgesindeki illeri batı bölgesindeki illere bağlayan uluslararası E-88 karayolunda akşam saatlerinde meydana geldi.

Hakan Z. yönetimindeki 81 AAT 619 plakalı otomobil ile Sivas istikametinden Ankara yönüne giderken, karayolunun Yozgat’tan geçen kesiminin Çalatlı köyü tali yol kavşağından dönüş yapan Taha Kaymak yönetimindeki 34 ZT 1493 plakalı otomobille çarpıştı.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücü Taha K. ile eşi Şükran K. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.