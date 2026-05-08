Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yozgat'ta bulunan makak maymunu korumaya alındı

Yozgat'ta bulunan makak maymunu korumaya alındı

8.05.2026 11:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yozgat'ta bulunan makak maymunu korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Yozgat'ta bulunan makak maymununun, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındığını açıkladı.

Yozgat’ta yurttaşlar tarafından doğada görülen makak maymunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen maymunun Ankara’ya nakledilerek koruma altına alındığı bildirildi.

 
 

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız tarafından doğada görülerek ekiplerimize bildirilen makak maymunu, bulunduğu alandan alınarak uzman personelimizce sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli kontrollerin ardından Yozgat’tan Ankara’ya nakledilen maymun koruma altına alındı" denildi.

İlgili Konular: #Yozgat #maymun