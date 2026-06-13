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Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

13.06.2026 10:56:00
Güncellenme:
AA
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Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti.

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

M.A'nın (50) kullandığı 40 ABK 139 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan E.N.A, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.

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