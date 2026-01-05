Yozgatlı emekliden maaş tepkisi: '25 yıl devlete hizmet ettim, bugün devlet beni mağdur pozisyonuna düşürdü'

TÜİK'in bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

Yozgatlı emekli Osman Karaca, zam oranına ilişkin ironi yaparak, "Çok bile" dedi. Emekli olmasına rağmen geçinebilmek için pazarlarda tezgah açmak zorunda kaldığını anlatan Karaca, "Şükür Allah'a olur. Biz maalesef ülkemizi yönetenlere şükrediyoruz, yönetenlerin verdiği her şeye Allah razı olsun diyoruz. Ama hak ettiğimizi hiç hesaba katmıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Devlet memuru emeklisiyim. Devletin bir çivisini bile dışarıya atmadım. Devletin malını korudum 25 yıl. Ve bugün devlet beni mağdur pozisyonuna düşürdü. Görüyorsunuz ek iş yapmak zorunda kalıyorum" diye konuştu.

"DERT BİR DEĞİL, ELVAN ELVAN EFENDİM"

Abbas Ayna ise emekliye yapılacak zammın yetersizliğini, "Efendim ne diyelim alsınlar kendileri yesinler. Zaten geçinen yok. Çocuğuma pantolon alacağım, gideyim bir pantolon alayım dedim 700 lira. Bir tuvalet kağıdı alayım dedim 185 lira. Ben nasıl geçineceğim? 6-7 tane ekmek yiyoruz. Ben kirada oturuyorum. Doğal gazıydı, elektriğiydi, suyuydu. Yani dert bir değil, elvan elvan efendim" sözleriyle özetledi.

"SÜREKLİ KAZIK YİYORUZ"

Özkan Erdoğdu ise 9 bin iş gününü dolduramadığı için emekli olamadığını bildirerek, "Emekliye acınızdan ölün diyor, başka bir şey söylemiyor. Bunun anlamı bu. Bu maaşla zaten geçinilemiyordu. Gelen zam zaten devede kulak bile değil. Sakız parası, çerez parası gibi bir şey oldu. Emekli de olamadım. 9 bin gün prim doldurma şartı arandığı için oradan da bir kazık yedik. Emekli olsak yine kazık yedik. Senin anlayacağın sürekli kazık yiyoruz vallahi. Sonu nereye varacaksa hayırlısı" ifadelerini kullandı.

Veyis Erkekli de "Vallahi çok vermiş. Çok büyük para vermiş. Sağ olsun. Vallahi bilmiyorum ne yapacağımızı, ne edeceğimizi, şaşırdık kaldık" diye konuştu.