Yozgat’ta 20 sokak köpeği, iğne ile öldürülerek yol kenarına atıldı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 17:41

Güncelleme: 03.06.2024 - 17:41

Yozgat’ta 20’nin üzerinde köpek, iğneyle öldürülerek canlı yavrularıyla birlikte 38 belediye ve köylerdeki çöplerin toplanarak depolandığı Katı Atık Birliği Tesisleri yolu üzerine atıldı. Köpekler, belediye ekiplerinin kazdığı çukura gömülürken, hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediyenin barınağına götürülerek bakım altına alındı.

Bölgeye giden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, barınağa giderek tedavi ve bakım altına alınan yavrularla ilgili bilgi aldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bugün hakikaten insan olarak üzüldüğümüz bir manzarayı, bir vahşeti yaşadık, daha doğrusu tanık olduk. Üniversitede görevli bir öğretim görevlisi arkadaşımız bize ihbarda bulundu, kendimiz oraya gittik. Bizim katı atık tesisimiz var, oraya yaklaşık 200 metre, 300 metre mesafede, 20’nin üzerinde yetişkin köpeğin zehirlenerek öldürülüp, oraya atıldığını gördük. Bunlar iğneyle zehirlenmişler. Başka bir yerde zehirleyip getirip, oraya muhtemelen kamyon kasasından üst üste atıp gitmişler. Daha kötü olanı da bunların yavruları vardı. Onlarca yavruyu, zannediyorum 30’un üzerinde yavru vardı o bölgede, onlar da perişan bir haldeydi. Ben de o anda sahada olduğum için bizzat kendimin de müdahale etme imkanı oldu. Hem de görevli arkadaşları hemen oraya davet ettik, yavruları ve sağ olan diğer yetişkin köpekleri aldık, barınağımıza getirdik. Ölmüş olarak atılan 20’nin üzerinde köpek aynı zamanda ciddi bir sağlık sorunu da oluşturacak durumdaydı. Kokmaya başlamıştı tamamen. Onları da orada büyük bir çukur açmak suretiyle, belediyemizin ekipleri onları da gömdüler, herhangi bir sağlık sorunu oluşturmasın diye."

"BÖYLE BİR VAHŞETİN SAVUNULACAK TARAFI OLAMAZ"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan şöyle devam etti:

"Bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir tarafı olamaz. Hayvanlarla ilgili bir yasanın görüşüldüğü dönemde, hayvanların uyutulmasının bahsedildiği bir dönemde böyle bir vahşeti kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yapanları da insan kabul etmek mümkün değil. Ben bunları Allah'a havale ediyorum. Çünkü bizi yaratan Allah o hayvanları da yarattı ve bizim onların canlarını gelişigüzel alma hakkımız yok, ben olaya böyle bakıyorum. Yozgat'ta böyle olmayacak. Yozgat il sınırları içerisinde ve tam katı atık arıtma tesisinin olduğu bölgeye getirilip, atılması da ayrıca üzerinde durmamız gereken bir konu. Ama dediğim gibi bunlar başka bir tarafta zehirlenip getirilip buraya atılmışlar. Biz üzerimize düşen insanlık görevini yapacağız. Biz bu canlılara merhametle yaklaşacağız ve oradaki yavruların hepsini aldık, getirdik. Burada beslenmesini ve barınmasını sağlayacağız. Yine söylüyorum bu 20’nin üzerinde köpeği zehirleyerek öldürenler kimse muhtemelen bir kamyonla getirdi, buraya atılmış. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Başka söz bulamıyorum.”

SORUŞTURMA AÇILDI

Yozgat Valiliği, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada, “Konu ile alakalı valiliğimiz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce soruşturma başlatılarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili yürütülecek olan adli sürecin takipçisi olacağımız hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.