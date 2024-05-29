HÜDA PAR, sokak hayvanlarına ilişkin ortağı AKP’den farklı bir yasa teklifinde bulundu

HÜDA PAR, sokak hayvanlarına ilişkin ittifak ortağı AKP’den farklı bir yasa teklifinde bulundu. HÜDA PAR’ın yasa teklifinde sokak hayvanlarının rehabilitasyon sürecinin ardından sahiplenene kadar barınakta kalması isteminde bulunurken, hayvanları salan kişilerin de hapis cezasına çarptırılması istendi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 29.05.2024 - 12:39
HÜDA PAR, sokak hayvanlarına ilişkin ortağı AKP’den farklı bir yasa teklifinde bulundu
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İktidarın sokak hayvanlarına yönelik hazırlığını tamamladığı ve sokak hayvanlarının uyutularak yaşamlarının sonlandırılmasını içeren yasa teklifi tepkilere neden oldu. Siyasetin gündemini şekillendiren ana konulardan olan sokak hayvanlarına yönelik partilerin farklı politikları da dikkat çekiyor. Bu kapsamda AKP’nin ortağı HÜDA PAR’dan da farklı bir yasa teklifi geldi. HÜDA PAR milletvekilleri Serkan Ramanlı, Şehzade Demir ve Faruk Dinç imzasıyla Meclis’e sunulan yasa teklifinde sokak hayvanlarının barınaklarda toplatılıp sahiplendirilene kadar salınmaması isteniyor.

"NAMAZA GİDENLER TEDİRGİN OLUYOR"

Söz konusu milletvekillerinin imzasıyla 21 Mayıs’ta Meclis’e sunulan “Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi” 23 Mayıs’ta görüşülmesi için TBMM Adalet Komisyonu ile TBMM Çevre Komisyonu’na havale edildi. Yasa teklifinin gerekçesinde; sokak hayvanlarının saldırılarının artmasıyla insan yaşamına zarar verdiği savunularak, “Meskûn mahallerde artan sahipsiz hayvan yoğunluğu, insan sağlığı ve güvenliği açısından tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. Parklar artık sahipsiz hayvanların toplanma yeri haline gelmiştir. Hava aydınlanmadan işe giden, sabah namazı için camilere ulaşmaya çalışan vatandaşlar tedirgin olmaktadır. Mevcut düzenlemeler, sokak hayvanlarını sokağa tescillemekte ve barınma mekânlarında tutulmalarını engellemektedir. Yapılması gereken; meskûn mahallerden uzakta kalıcı barınakların inşa edilmesi ve bu barınaklarda kalacak köpeklerin sayılarının kontrol altında tutulmasıdır” ifadeleri kullanıldı.

HAYVANLARA BARINAK HAPSİ

Parti, bu gerekçelerle “Hayvanları Koruma Kanunu” ile “Türk Ceza Kanunu”nda (TCK) değişiklik yapılmasını istedi. Bu kapsamda HÜDA PAR, “Hayvanları Koruma Kanunu”ndaki “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır” cümlesinin “Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanlar kaydedildikten sonra hayvan bakımevlerinde tutulur. Sahiplenilmeyen hayvanlar, alındıkları veya başka bir ortama hiçbir surette geri bırakılmaz” şeklinde değiştirilmesini talep etti.

SERBEST BIRAKANLARA HAPİS

Bunun yanı sıra HÜDA PAR’lı vekiller, “gözetim altında bulunan hayvanların insan sağlığını tehlikeye sokacak bir şekilde serbest bırakan kişinin altı aya kadar hapis veya adlî para cezası” ile cezalandırılmasına hükmeden TCK maddesinde de değişiklik yapılmasını istedi. Yasa teklifiyle söz konusu cezanın “4 yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmesi ve maddeye “Hayvan bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanları serbest bırakan veya başıboş sokak hayvanlarının toplanmasında ihmali olan kamu görevlisi hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ifadesinin eklenmesi önerildi. 


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