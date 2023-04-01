Yozgat'ta bir hafta önce çöken istinat duvarı kaldırılmadı; 11 araç hâlâ enkaz altında

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 17:28

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 17:28

Yozgat’ın Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak’ta bulunan Ravza Apartmanı ile hemen üst kısmındaki başka bir apartmanın arasına yapılan 7 metre yüksekliğinde ve 25 metre uzunluğundaki istinat duvarı geçtiğimiz cumartesi günü iftar saatinde çökmüş, can kaybının yaşanmadığı olayda, park halindeki 11 araç büyük hasar görmüştü.

Site sakinleri, aradan geçen süre içerisinde enkazın bir türlü kaldırılmadığını, bu nedenle mağdur olduklarını belirttiler, önlem alınmaması halinde yeni bir tehlikenin daha yaşanabileceğini ileri sürdüler.

Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, bir haftadır aynı manzarayla karşılaşmaktan yorulduklarını vurgulayarak, "Maddiyat bir yana manevi olarak da psikolojik olarak da yıpranmaya başladık. Çaresiz bir şekilde insanlar ne yapacağını bilmiyor. Kurumlar olarak kimse ilgilenmiyor. Biz çalışan insanlarız, işi gücü bıraktık bir haftadır burada neler yapabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"ÇATLAKLAR DERİNLEŞMEYE BAŞLADI"

"Her geçen gün buradaki çatlaklar derinleşmeye başladı" diyen Hüseyin Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir gün uykumuzda burası yıkıldığında, insanlar zaten yıpranmış durumda deprem etkisiyle bir sıkıntı daha yaşayacağız. Buradaki sıkıntı her gün bizim için tekrarlanıyor, yenileniyor. Yozgat’ta artık bizle ilgilenen kimse yok, hiçbir kurum gelip, gitmiyor, ne yapacağımız konusunda yardımcı olunmuyor. Nasıl bir önlem alınacak, nasıl bir çözüm olunacak? Sadece burada üç tane şeridin çekilmesiyle önlem alınmıyor. Bu binada yaşayan insanların çocukları var, o çocuklar okula gidip geliyor. Gidip geldikleri esnada bu arka tarafa çıkıp da burada herhangi bir durum yaşandığı zaman, bir can kaybı olduğu zaman Allah göstermesin, inşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız ama, o zaman bunların sorumlusu kim olacak? Bilmiyorum bekliyoruz."

KASKO FİRMALARININ ELİ KOLU BAĞLI

Sitede oturan ve aracı göçük altında kalan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da şöyle konuştu:

"Sizlerin de bildiği gibi geçen hafta cumartesi günü sitemizin önünde gördüğünüz otoparkımıza istinat duvarını çökmesi ile oluşan bu mağduriyet hala devam ediyor. Biz komşularımız bu gördüğünüz araçların sahipleri olarak cidden mağduruz. Şöyle mağduruz her gün bu enkazı gördükçe moralimiz bozuluyor, çocuklarımızın da psikolojisini etkiliyor. Düşünüyorum bir araç sahibim ya da Ravza Sitesi’nde oturan biri olarak sayın Valimiz, sayın belediye başkanımız Yozgat için ‘yiğitler şehri’ diyor, ben de ona çok katılıyorum. Bu manzarada ‘yiğitler şehri Yozgat'a çok da yakışmıyor’ diye düşünüyorum. Gecikiyoruz, bu olayın bir an önce açıklığa kavuşması lazım, buradaki araçların çekilmesi lazım, varsa adil raporların ortaya çıkartılması ve herkesin mağduriyetini giderecek adımların atılması lazım. Bu noktada en aciz noktadayız, yetkililerin mutlaka buna bir çözüm bulması gerekiyor. Buradaki enkaz kim kaldıracak? Burada tonlarca ağırlık da beton bloklar var, arabaların üzerinde. Kasko firmaları bile gelip ‘bu enkaz kaldırılmadan biz bir şey yapamıyoruz’ diyorlar. Dolayısıyla bu noktada yetkililerden bir katkı, bir yardım bekliyoruz."

"BELEDİYEYE DİLEKÇE VERDİK"

Bina sakinlerinden Mehmet Volkan Demirel ise şunları anlattı:

"Apartman olarak belediyeye dilekçe verdik, burada araç sahipleri olarak enkazın kaldırılması için bir dilekçe verdik. Sanırım cuma günü dilekçemiz kabul edilmiş ama belediyede ‘araçlarımızın çoğunluğu deprem bölgesinde, bir tane kepçemiz var hafta içi gönderebilirsek bir tane kepçe göndereceğiz’ demiş, o da gönderebilirsek. Belediyede net bir şey demiyor. Siz de görüyorsunuz yukarıdaki enkazı. Buranın bir kepçe ile kaldırılması mümkün değil. Profesyonel bir planlama ve ekiple kaldırılması gerekiyor. Araçlarımızın yarısı sağlam ve bir çoğu da modelli, değerli araçlar. Motor kısımları, değerli kısımları dışarıda. En azından bizim zararımızın azaltılması açısından da daha fazla zarar görmeden profesyonel bir şekilde bu enkazın kaldırılması gerekiyor. Diğer bir tehlikeye de dikkat çekmek istiyorum; yağış mevsimindeyiz, hemen yakınımızda bir blok var. Burada toprak kaymaları devam ediyor. İş gecikirse buranın istinat duvarının yapılması gecikirse bu binanın da yine bizim binamızın üzerine kayma tehlikesi var. O binada buranın üzerine kaydıktan sonra mı bizimle ilgilenilecek! illaki birisinin Allah korusun canına zarar mı gelmesi gerekiyor, tedbir alınması için. Gördüğünüz gibi üç tane plastik şerit çekildi, bu şekilde bir haftadır bekliyoruz. Olay gününden bu tarafa tam bir hafta oldu. Benim çocuğumun odası da bu tarafa bakıyor, her sabah kalktığında ‘baba’ diyor, ‘bu duvar ya bize göçerse, bizim üzerimize göçerse, benim odama yıkılırsa’ diyor, tek başına odasında uyuyamıyor. Başka odada uyutuyorum, yatağını öyle götürüyorum çocuğu.”

MAĞDUR OLDULAR

Zeliha Yakın isimli bina sakini, "Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Çocuklar, torunlarım okula gidemiyor. Evde kaldık, kreşe gidemiyor, oğlum başkalarının arabalarıyla gidiyor, ezan okunuyor 1 dakika kala çocuk eve giriyor. Ben olmasam yemeği kim hazırlayacak? Bizim bu mağduriyetimizin giderilmesi lazım, karşımızda bir muhatap bulamıyoruz. Bir haftadır aynı durumdayız” ifadelerini kullandı. Mustafa Çelebi de, "Hepimiz mağdur olduk, ailecek psikolojimiz bozuldu. Engelli çocuğum var, çocuğun bir sıkıntısı olduğu zaman neyle götüreceğim, nasıl götüreceğim kimse ilgilenmiyor. Bizimle ilgilenilmelerini istiyoruz. Bir an önce bu mağduriyetimiz gidersin, bizi bu sıkıntılardan kurtarsınlar" diye tepkisini dile getirdi.