Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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