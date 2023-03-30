Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:28
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Sivas'tan Ankara'ya giden Sivas Huzur Turizme ait Ş.Y. (51) idaresindeki 58 FK 010 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yozgat'ın Yerköy 100. Yıl Mahallesi Sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Yozgat yolcu otobüsü kaza

En Çok Okunan Haberler