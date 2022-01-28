Yozgat'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Yozgat'ın Doğankent- Sorgun yolunda meydana gelen kazada, Sorgun yönüne gitmekte olan M.A.B. yönetimindeki 66 ABE 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu U.E.'nin kullandığı 71 ACC 711 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÜÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Otomobilde bulunan O.Ö., R.B. ve N.B. kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.A.B. ve M.K. ağır yaralandı.
Kamyon sürücüsü U.E. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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