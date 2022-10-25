Yozgat'ta kamyon ve minibüsün çarpıştığı feci kazada yaralılar var

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 11:41
Yozgat'ta kamyon ve minibüsün çarpıştığı feci kazada yaralılar var
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M.T. yönetimindeki 66 DF 860 plakalı kamyon ile E.E. idaresindeki 66 M 1555 plakalı yolcu minibüsü, Kayseri-Yozgat kara yolu Boğazlıyan ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.


Yozgat yaralı kaza kamyon

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