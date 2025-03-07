Yozgat'ta kayıp öğretmenden acı haber
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 4 Mart'tan bu yana kayıp olan öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedeni bulundu.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde günlerdir kayıp olan öğretmen Tanju Oğuz’dan acı haber geldi. Oğuz’un cansız bedeni, arama çalışmalarının üçüncü gününde Akçakışla Göleti’nde bulundu.
Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 36 yaşındaki Tanju Oğuz, 4 Mart Salı günü saat 23.00'ten itibaren kayıptı. Yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatılmış, Oğuz’un otomobili Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla Köyü Göleti çevresinde terk edilmiş halde bulunmuştu.
AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 kişilik ekip, bölgede yoğun arama çalışması yürüttü. Çalışmaların üçüncü gününde, dalgıç ekipleri tarafından gölet içinde yapılan aramalarda Oğuz’un cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, öğretmen Oğuz’un ölüm nedeni otopsi sonrası kesinleşecek.
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