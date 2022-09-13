Yozgat’ta kene alarmı: Ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle bu yıl keneden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

(İHA)
13 Eylül 2022 Salı, 09:38
Yozgat’ta kene alarmı: Ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
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Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki N.A., ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ile ilçe hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu yıl keneden ölenlerin sayısı ise 6’ya yükseldi.

N.A.’nın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.


Yozgat Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Kene

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