Yozgat’ta Roma dönemine ait 156 sikke ve 10 obje ele geçirildi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 18:08

Güncelleme: 10.01.2024 - 18:55

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphelendikleri aracı durdurdu. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 156 sikke ve 10 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler V.A, M.A. ve H.P. hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen eserler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.