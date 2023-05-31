Yozgat'ta şap alarmı! Hayvan pazarları kapatıldı

Yayınlanma: 31.05.2023 - 18:08

Güncelleme: 31.05.2023 - 18:08

Yozgat İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelindeki canlı hayvan pazarları kapatıldı. Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi, çevre illerde besi hayvanlarında şap hastalığı görülmesi nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını, hastalık tespit edilmemesine rağmen Yozgat’ta da tedbir amaçlı canlı hayvan pazarlarının kapatıldığını belirtti.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yaptığı duyuruda, “İlimize komşu çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi nedeniyle 14 Haziran 2023 tarihine kadar ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir amaçlı kapatılmıştır. İl dışına kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır” denildi.

"YOZGAT’TA ŞU ANDA HASTALIK YOK"

Yozgat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hacı Selvi de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün aldığımız bilgiye göre, çevre illerimizde hastalık görüldü, o yüzden çevre illerin pazarları kapalı. Bizde de tedbir amaçlı iki haftalığına kapatıldı, hastalık yayılmasın diye. Pazarlara geldikçe daha çok hastalık yayılıyor. Kurban önü, o yüzden iki haftalığına tedbir aldılar. Kurbana 15-20 gün kala pazarlar tekrar açılacak. Yozgat’ta şu anda hastalık yok ama tedbir amaçlı, her ihtimale karşılık kapatıldı. Yozgat’tan dışarı sevkiyatlar şu anda açık. Dışarı kurban götürecek şahıslar, şu anda hayvanlarını sevk yapabiliyorlar. Çünkü daha önce aşılarını yaptırdılar, tedbirleri var ve bu nedenle de buradaki hayvanlarda hastalık yok. Dışarıda kurban yerleri tutanlar var, onlar sevkini alıp gidebiliyorlar. Dışarıdan Yozgat’a sevk yok. Bizde, kurbanda kendi hayvanımız kendimize yetiyor."