Yozgat'ta trafik kazası: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:05
Yozgat'ta trafik kazası: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
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Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde otomobilin şarampole devrilmesi sonunu meydana geldi. İ.K. (41) yönetimindeki 06 EDB 881 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolunda Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü Delice Köprüsü mevkiinde şarampole devrildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan L.K. (34), İ.K. (72) ve Y.E.K. (12) de ağır yaralandı.

Olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve trafik, AFAD ve İtfaiye ekipleri geldi. Yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.


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