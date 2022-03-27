Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğazlıyan, Yenifakılı ve Sarıkaya ilçelerinde uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
9 GÖZALTI
Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak, imal ve kullanmak” suçundan 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 16 gram metamfetamin, 31 adet sentetik hap, 11 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete sevk edildi.
İlgili Haberler
- Uyuşturucuyla mücadele çağrısı yapan muhtar, 33 bin hapla yakalandı
- Yabancı uyruklu kişinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
- Uyuşturucu sıvı hale getirip şırınga içerisinde sattılar
Video Haberler
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yakılan anız ateşi kontrolden çıktı, ormana sıçradı
- Hindistan orta menzilli füze test etti
- TFF'den Burak Elmas'a yanıt: Hayal ürünü
- Ataması yapılmayan öğretmenlerden Ankara'da eylem
- Cam silerken 5'in kattan düştü
- Orman yangını köylüleri harekete geçirdi
- Uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı
- 'Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor'
- Okula tabanca ve tüfekle gelen öğrenci için karar
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı