Yozgat'taki feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Mükremin köyü yakınlarında gece saatlerinde Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:25
Yozgat'taki feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Sivas’tan İstanbul’a giden Adem T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı.

TOPLAMDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, şoför Adem T. ile birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

ACI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Tedaviye alınan yaralılardan biri daha doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.


Yozgat kaza

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