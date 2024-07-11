YRP’li Kılıç: Tasarruf tedbirleri kapsamında TÜİK kapatılsın

Yayınlanma: 11.07.2024 - 17:25

Güncelleme: 11.07.2024 - 17:25

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ve bu çerçevede çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’deki işsizlik rakamlarına da dikkat çeken Kılıç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimini ülkenin gerçeklerini görmeye davet etti.

Kılıç şunları söyledi:

“Enflasyon böyle yaşanırken memur maaşı, emekli maaşı en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne durumda. İşte burada gördüğünüz tablo. En düşük emekli aylığına düşünülen zam yüzde 0. Asgari ücret için düşünülen artış aynı şekilde yüzde 0. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyebileceğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. 'Ha yüzde 75 ha yüzde 45' dediğiniz yerde 'TÜİK ha var ha yok' demek durumundayız. O zaman tasarruf tedbirleri kapsamında TÜİK kapatılsın. Ekonomi yönetimini buradan sizler vasıtasıyla rakamları doğru görmeye, Türkiye'nin ekonomi gerçeklerini doğru bir mercekten izlemeye davet ediyoruz. Halkın enflasyonunu görebilmek için halkın arasına girmeleri lazımdır.”

Kılıç, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Asgari ücrete ara zam yapılması talebiyle CHP'nin bir eylemi gerçekleştirildi. Bu eylem hakkında ne düşünüyorsunuz" sorularına Kılıç şu yanıtı verdi:

"Asgari ücret, en düşük emekli maaşı ve diğer tüm düşük ücretlerle ilgili olan konularda muhalefet partilerinin söylem benzerliği içerisinde olması son derece doğal ve normal. Toplumu yakından takip ediyoruz. Bu asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli aylığını ve asgari ücreti zamsız sürdürebilmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil ve vicdani bir çözüm için ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Para yok diyerek bu işten kurtulmak mümkün değildir. Öte yandan muhalefetin her türlü siyasi zeminde olağan hukuki sınırlar içerisindeki tepkisini, tepkiselliğini destekliyoruz. Hükümetin sorunlara dikkatini uyandırabilmek için yapılacak olan sosyal ve toplumsal sivil girişimleri destekliyoruz. Hangi partiden gelirse gelsin hükümetin dikkatini sorunlara çekmek yönünde atılacak adımlar doğru adımlardır. Yer yer biz de bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.”