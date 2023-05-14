YSK Başkanı Yener'den 'çizik' iddiasına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı. Yener, müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin olduğu kısmı karaladıklarına dair iddiaya yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:03
YSK Başkanı Yener'den 'çizik' iddiasına ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin olduğu kısmı karaladıklarına dair iddiaya, “Bu iddianın doğruluğunu teyit edemedik. Sandık başkanlarımıza gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de kurulumuz açıkladı, şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında bir değişiklik mümkün değil. 4 aday yer almaktadır. Buradan yeniliyoruz, herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekiyor” dedi.


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