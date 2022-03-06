YSK, seçim hazırlığına başladı: Enflasyona karşı önlem almış

06 Mart 2022 Pazar, 11:15

YSK, herhangi bir erken seçim kararı alınmazsa 2023 Haziran’ında yapılacak olan seçimler için hazırlıklara başladı. TBMM’de ilk seçimlerde uygulanacak Seçim Yasası değişikliği görüşülürken YSK de, kağıt, mürekkep gibi hazırlıkların yanısıra, seçim verilerinin siber güvenliği konusunda da HAVELSAN ile çalışma yürütülüyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın aktardığına göre YSK yönetimi, “Erken değil mi?” sorusuna, “Fiyatlar artmadan stoklarımızı tamamlamak istedik” verdi.

Babacan, konu hakkındaki yazısında şu ifadeleri kullandı:

“YSK, verilerin güvenli korunması ve siber saldırılara karşı sorun yaşanmaması için yıllardan beri HAVELSAN’dan danışmanlık hizmeti alıyor. Tüm veriler YSK’nın Kocatepe’deki eski binasında depolanıyor. Şimdi, verilerin yeni teknolojiyle daha güvenli hale getirilmesi için Savunma Sanayi ile protokol imzalandı. Yeni binanın alt katı özel güvenlikli bir veri koruma kalesine çevriliyor. Yedekli bir sistemle çifte koruma sağlanacak.”