YSK temsilcisinden ‘adaylardan biri çekilirse ne olur’ sorusuna yanıt

Yayınlanma: 11.05.2023 - 13:35

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:40

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerden çekildiğini duyurdu. Partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada İnce "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bahaneleri kalmasın" ifadelerini kullandı. Mevcut durumda seçimlere Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan seçimlere katılacak.

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Avukat Mustafa Tolga Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanı adaylarından birinin seçimden çekilmesi durumunda olacakları sıraladı.

Öztürk'ün paylaşımı şu şekilde:

“Oy pusulası değiştirilmez.

Adayın aldığı oylar geçersiz sayılmaz.

Çekilen adayın %50+1 alması durumunda ise 2. turda 2. aday ve 3. aday ikinci tura kalmış kabul edilir ve seçimler iki aday arasında gerçekleşir.”