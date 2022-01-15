YSK'den son dakika kararı: Yeniden oluşturulacak
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK) il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunu iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturacak.
YSK’nin il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurullarını oluşturulması gerektiğine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımladı.
Kararda, kurulların iki yıllık görev sürelerinin bu ay dolması nedeniyle ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden kurulların oluşturulmasının gerektiği bildirildi.
Bu sebeple il ve ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun iki yıl süre için yeniden kurulmalarına karar verildi.
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