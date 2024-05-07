YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 07:53
YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.


YSK haberleri yerel seçimler haberleri Resmi Gazete haberleri

İlgili Haberler

YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Yener, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Son Dakika... YSK'nin yerel seçimin kesin sonucunu açıklayacağı tarih belli oldu

Son Dakika... YSK'nin yerel seçimin kesin sonucunu açıklayacağı tarih belli oldu
Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşmüştü: YSK mazbatasının verilmesine karar verdi

Babasıyla aynı ismi taşıdığı için muhtarlığı düşmüştü: YSK mazbatasının verilmesine karar verdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hatay'da yurttaşlar sandık başına gitti: 780 seçmen oy kullandı

Hatay'da yurttaşlar sandık başına gitti: 780 seçmen oy kullandı
Yunus Emre, vefatının 703’üncü yıl dönümünde anıldı

Yunus Emre, vefatının 703’üncü yıl dönümünde anıldı
Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'

Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'
‘1 Mayıs’ için 12 tutuklama talebi daha!

‘1 Mayıs’ için 12 tutuklama talebi daha!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andı
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Kova burcu yorumu
İnternette bulduğu ilk numarayı aradı: Hem parasından hem makinesinden oldu!

İnternette bulduğu ilk numarayı aradı: Hem parasından hem makinesinden oldu!
Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mayıs 2024 Salı Balık burcu yorumu