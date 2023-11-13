Ağladığı için bebeğini öldürdü... İfadesi ortaya çıktı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde öz kızını boğarak öldüren sanık duruşmada verdiği ifadede "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun" dedi.
Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan A.B. (43) ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. A.B. duruşmada verdiği ifadesinde akıl sağlığının yerinde olduğunu, ağlıyor, ses yapıyor diye kızını yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
"HER ŞEYDEN BIKTIM"
A.B., "Cezamı çekmek istiyorum, adalet yerini bulsun. Cezaevine gitmek istiyorum, her şeyden bıktım" dedi.
Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ve adli tıptan dosyanın dönüşü beklendiği için davayı ileri bir tarihe ertelerken A.B.'nin ise tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde 5 Temmuz 2020’de A.B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı.
Bebeğin ölmediğini fark eden anne A.B., daha sonra Melek’i boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen anne A.B. için Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ‘akıl sağlığı yoktur’ raporunun ardından anne tahliye edildi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını talep edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından A.B.’nin ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu verildi. Mahkeme daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını talep etti. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından A.B.’nin ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu verildi.
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